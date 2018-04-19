Актер Петров снимет триллер о скейтбордистах

Актер Александр Петров снимет фильм "Точка отрыва" и сыграет в нем одну из ролей.

По словам продюсера фильма Игоря Мишина, это будет романтический триллер. "Это история любви, сильных нетривиальных чувств, которые развиваются на фоне увлечения скейтбордингом", — сказал Мишин.

Сегодня в Фонде кино прошла презентация проектов. В своем видеообращении к экспертному совету Петров рассказал, что давно мечтал о режиссуре и хотел снять "зрительское, хулиганское, небанальное кино".

"Интуитивно мне показалось, что эта история может стать бомбической, и я со своей командой сделаю все, чтобы она была такой", — сказал Петров.

Как сообщает РИА Новости, у Фонда кино создатели фильма просят 60 миллионов рублей.

Главную женскую роль должна исполнить Ирина Старшенбаум, которая была партнершей Петрова по фильму "Притяжение". Эта фантастическая антиутопия вышла в 2017 году и стала чемпионом по сборам, преодолев миллиардный рубеж. А в феврале 2018 года в прокат вышел фильм "Лед", снятый при участии телеканала "Россия 1", с Петровым в главной роли.