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Военная техника и робототехника 1 час назад
Без ругани и лишних деталей: роботы собирают стулья из IKEA всего за 20 минут
Каждую неделю появляются новости об очередных достижениях роботизированных помощников: им уже под силу распознать мимику человека и даже обыгрывать людей в баскетбол. Но, несмотря на очевидные успехи, считалось, что с некоторыми задачами роботам пока трудно справиться: например, со сборкой мебели.
Каждый человек, когда-либо собиравший сборно-разборную мебель, знает, как это сложно: в коробке лежит огромное количество деталей причудливой формы и целые страницы не всегда понятной инструкции. Порой терпения не хватает даже у самого опытного в этом вопросе человека.
Сингапурские специалисты из Наньянского технологического университета считают, что такую задачу теперь вполне можно поручить машинам. Они разработали двух роботов-манипуляторов, которые научились собирать стулья Stefan из IKEA за считанные секунды. Проще говоря, они сами соберут все детали из представленного набора в единую конструкцию.
Не секрет, что сборка даже простого стула требует достаточно сложных движений. А они, в свою очередь, зависят от зрения, координация рук (пусть и роботизированных), а также способности контролировать свою силу.
Учитывая такие сложности, сингапурские специалисты объединили коммерчески доступное оборудование, включая 3D-камеры и сенсор силового очувствления, дабы создать двух роботов с механизмом захвата.
Чтобы собрать свой шедевр из ИКЕА, роботы-манипуляторы сначала фотографируют детали для идентификации каждой части стула. Затем алгоритмы начинают планировать движения роботов, которые помогают им манипулировать предметами. Причём алгоритмы должны спланировать всё таким образом, чтобы избежать каких-либо столкновений. После этого две роботизированные "руки" начинают совместно выполнять действия.
В этом деле автоматизированные помощники также ориентируются на обратную связь, получаемую от сенсоров.
В общей сложности роботы собирали стул за чуть более 20 минут, сообщают исследователи. На планирование у системы ушло 11 минут и 21 секунда, а на саму сборку – 8 минут и 55 секунд.
К слову, редакция журнала Science решила проверить, могут ли люди превзойти роботов в скорости. Несколько сотрудников научного издания собирали точно такой же стул, и они действительно опередили роботов, правда, всего на 50 секунд.
Впрочем, роботы не является полностью автономными: например, разработчиком приходилось заранее программировать последовательность шагов. Проще говоря, устройствам надо было первоначально "подсказать", какие части подходят друг к другу, а также в каком порядке их собирать.
Но авторы исследования уверены, что с дальнейшими достижениями в области искусственного интеллекта роботы смогут самостоятельно выполнять задачи такого рода, "общаясь" при этом со смотрителем (или даже "читая" инструкцию).
"В нашей будущей работе мы планируем включить в работу искусственный интеллект, чтобы робот смог сам определять последовательность инструкции", — говорит один из создателей системы Куанг-Куонг Фам (Quang-Cuong Pham) из Наньянского технологического университета.
Описание нового достижения робота представлено в научном издании Science Robotics.
Добавим, что авторы "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывают о самых значимых достижениях в области робототехники, в частности о тех, которые действительно смогут облегчить работу человека. Так, был создан мягкий вакуумный робот, который возьмёт на себя бытовые заботы. Другой робот практически самостоятельно выпиливает все детали мебели без помощи человека, робот-фермер FarmBot сам сажает и поливает растения, а ещё одно устройство складывает и отпаривает одежду за несколько секунд.
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