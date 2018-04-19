Автомойщик на чужом Mercedes насмерть сбил женщину под Екатеринбургом

Сотрудник автомойки в городе Березовский, что под Екатеринбургом, сбил двух женщин, одна из которых скончалась. У горе-водителя, как позже выяснили инспекторы, даже не было прав, но он все же рискнул сесть за руль оставленного клиентом автомобиля. Камера наблюдения запечатлела страшный момент.

Авария произошла около 9 часов утра 17 марта на улице Ленина, когда молодой человек решил выгнать на улицу помытый Mercedes-Benz. С управлением он не совладал: на кадрах видно, как машина сносит ворота бокса и сбивает двух женщин, мирно беседовавших у входа. Проехав около 20 метров, легковушка остановилась, но ее колесо придавило к земле администратора автомойки. Вторая женщина, сестра виновника аварии, самостоятельно поднялась на ноги и отбежала в сторону.

В больницу сотрудницу автомойки доставили с открытой раной живота, но спасти ей жизнь врачам не удалось. Вторая пострадавшая отделалась многочисленными ссадинами и синяками.

Сам автомойщик рассказал полицейским, что хотел освободить место для приезжающих машин, но хозяин Mercedes отлучился, а потому за руль он сел сам, хотя и не получал водительских прав.