Рок и измены: женщинам семьи Дарьи Поверенновой не везет на крепкие браки

Так получилось, что женские судьбы в семье Дарьи Поверенновой не были гладкими. Ее дед – знаменитый актер Сергей Лукьянов оставил бабушку ради Клары Лучко, роман с которой у него разгорелся на съемках фильма "Кубанские казаки".

Родители Дарьи тоже развелись, когда она была еще маленькой девочкой. В программе "Судьба человека" актриса признается ведущему программы Борису Корчевникову, что ей тогда было очень обидно, она понимала: "произошло что-то не очень хорошее".

Со своим первым мужем Александром Жигалкиным они познакомились еще студентами. Молодые люди полюбили друг друга, поженились, а вскоре у них родилась дочь Полина. Брак, который, как теперь понимает Дарья, был счастливым. Он продлился 10 лет.

А потом на съемках сериала "День рождения Буржуя" Дарья увидела Валерия Николаева и пропала. Повереннова говорит, что вопреки ходившим тогда слухам она не уводила его из семьи: Николаев на тот момент уже расстался с Ириной Апексимовой.

Своего мужа Дарья тоже обманывать не хотела и честно призналась, что полюбила другого и просит развода.

Сейчас актриса вспоминает, что еще в самом начале отношений Николаев сказал ей откровенно: вряд ли она та самая женщина, с которой он проведет всю оставшуюся жизнь. Так и произошло: через два года их отношений Валерий сказал, что полюбил другую женщину и уходит.

Сейчас, спустя время, Дарья признает: она сама себе много придумывала многое в отношениях с Николаевым, и никаких претензий к нему у нее нет. Но тогда, после очень болезненного для Дарьи расставания, она несколько лет была в депрессии – не могла ни есть, ни спать нормально, ни общаться с друзьями. Спасала только работа.

Работа же – съемки в сериале — подарили ей новые чувства и отношения. С коллегой Анатолием Руденко, несмотря то, что Дарья на 10 лет старше его, разгорелся роман, и они даже планировали пожениться. Однако и эти отношения закончились разрывом.

Есть ли сейчас в жизни актрисы мужчина, с которым она могла бы обрести подлинное женское счастье, как выбиралась из "капкана по имени Валерий Николаев" и о других личных секретах Дарьи Поверенновой – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".