Бывший командир "Айдара" устроил драку с депутатом Рады после прямого эфира

Бывший командир батальона "Айдар", а ныне депутат Верховной рады Сергей Мельничук устроил драку с другим участником ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NewsOne. Пострадавшим оказался экс-коллега Мельничука по Радикальной партии Олега Ляшко депутат Дмитрий Линько. Очевидцы сняли на видео последствия спарринга бывших партнеров.

Конфликт разгорелся еще во время прямого эфира: исключенный в феврале 2015 года из фракции Радикальной партии Мельничук посетовал на то, что соратники сделали копию его депутатской карточки и с помощью нее голосовали, когда он отсутствовал.

"Тушка, которая продалась", — таким образом парировал Линько, после чего прежние коллеги едва не сцепились на съемочной площадке, но их утихомирил ведущий Василий Голованов.

Однако сразу после окончания эфира Мельничук дождался Линько возле сцены и разбил ему нос. Пострадавший признался, что не будет обращаться в полицию, а просто поедет домой спать, однако пообещал наказать обидчика.