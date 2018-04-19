Футболистки "Енисея" готовы обнажиться в случае победы в чемпионате

Игроки женского футбольного клуба "Енисей", выступающего в российском чемпионате, решили подогреть интерес к стартующему турниру необычным способом. Они пообещали всей командой устроить эротическую фотосессию в случае победы в чемпионате России.

"Если выиграем чемпионат России, то всей командой проведем эротическую фотосессию с кубком и медалями", — говорится в официальном "Твиттере" клуба.

Новый сезон "Енисей" начнет 21 апреля. В Москве футболистки из Красноярска сразятся с местным "Локомотивом". В предыдущем чемпионате России, в котором участвовало восемь команд, красноярский клуб занял седьмое место.