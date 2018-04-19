Сообщения о сбое платежей по картам в ВТБ не подтверждают

Днем 18 апреля клиенты ВТБ стали жаловаться на то, что карточки банка не работают. В соцсетях люди пишут, что терминалы ВТБ в Москве (например, в сети "Шоколадница") отказываются проводить операции по этим картам.

В пресс-службе ВТБ Вестям.Ru заявили, что данная информация "абсолютно не соответствует действительности", все системы банка работают в штатном режиме.