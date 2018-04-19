Погребняк выбыл до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко заявил, что у нападающего клуба Павла Погребняка выявлен разрыв ахиллова сухожилия. 34-летний форвард получил травму в полуфинальном матче Кубка России с московским "Спартаком" и был заменен еще в первом тайме.

"Павел прошел МРТ, и ему поставили именно этот диагноз. Доктор считает, что нужно ложиться под нож в ближайшие три-четыре дня, чтобы сухожилие не заволокнилось. Будем решать, где проводить хирургическое вмешательство", — цитирует Матюшенко "Спорт-экспресс".

"На реабилитацию уйдет много времени. Пока все срастется, потом начнется собственно процесс восстановления. До конца сезона Павел на сто процентов выбыл из строя. А что будет дальше, пока не совсем понятно", — добавил генеральный директор.