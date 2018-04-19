Бывший вице-президент "Росгосстраха" арестован по делу о растрате

Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего вице-президента группы "Росгосстрах" Сергея Хачатурова по делу о растрате.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда, подчеркнув, что тем самым удовлетворили ходатайство следствия, которое подозревает Хачатурова в растрате.

Он был задержан 18 апреля. При этом сотрудники Федеральной службы безопасности РФ провели следственные действия в центральном офисе "Росгосстрах Жизнь" на Кадашевской набережной, не связанные с операционной деятельностью компании.

До 2017 года "Росгосстрах Жизнь" входила в одну группу с озничной компанией "Росгосстрах", однако затем убыточный "Росгосстрах" перешел под контроль банка ФК "Открытие" и в составе группы банка в августе 2017 года попал в периметр санации "Открытия" Банком России. Прибыльная "Росгосстрах Жизнь" осталась под контролем бывшего основного владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова, старшего брата Сергея Хачатурова.

В конце 2017 года новый глава банка "Открытие" и председатель совета директоров "Росгосстраха" Михаил Задорнов проинформировал общественность о том, что "в Росгосстрахе сверху донизу царило воровство". В апреле 2018 года "Росгосстрах" обвинил предыдущий менеджмент и собственника в выводе активов и заявил, что подал ряд гражданских исков против юридических лиц и их менеджеров, связанных с бывшим бенефициаром компании.

Как сообщает РБК, Алексей Мельников, адвокат Данила Хачатурова подтвердил арест младшего Хачатурова и подчеркнул, что, по его мнению, это нарушение статьи УПК РФ, запрещающего арест предпринимателя по подозрению в нарушении закона в рамках предпринимательской деятельности.

Юрист сказал, что по его данным, речь идет о желании некоей группы лиц оспорить ряд договоренностей, которые были достигнуты и реализованы компанией ООО "РГС Активы", принадлежавшей в 2017 году Сергею Хачатурову.