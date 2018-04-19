МИД РФ: в Сирии обнаружены хлор из Германии и дымовые шашки из Солсбери

Хлор и дымовые шашки западного производства обнаружили сирийские правительственные войска в Восточной Гуте. Об этом заявила на брифинге в МИД России официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

При этом, подчеркнула Захарова, контейнеры с хлором – из Германии, а дымовые шашки произведены в Великобритании. Более того, на дымовых шашках стоит и место производства – город Солсбери!

"Этот факт даже сложно каким-то образом комментировать, настолько он устрашающий и подрывающий веру в человечность отдельных государств, — заявила Мария Захарова. — Мы, конечно, говорим не о целых государствах, а о тех политиках и руководителях, которые отдают подобные приказы и принимают подобные решения".

Далее Захарова добавила, что снимки и видео из сирийской Думы с якобы пострадавшими в химической атаке людьми являются стопроцентной подделкой.

"Каким образом мертвые дети перемещаются по помещениям, если основной целью было подтверждение факта свершившейся атаки?" – задала риторический вопрос официальный представитель российского МИД.

По мнению российского дипломата, для распространения фейковых свидетельств о "химатаке" псевдоправозащитной организации "Белые каски" нужен был эмоциональный окрас, "у них была задача отвлечь от фактологических несостыковок".

Брифинг Марии Захаровой в прямом эфире показывал телеканал "Россия 24".

Ранее стало известно, что три компании из Бельгии незаконно поставили частным фирмам в Сирию сотни тонн промышленных химикатов, некоторые из них могут применяться для производства зарина. Так как химикаты экспортировали частным "лавочкам", вещества запросто могли оказаться у террористов. Кстати, фирмы, которые эти самые химикаты купили, сразу после начала скандала исчезли.