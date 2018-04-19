Депутаты Рады пытались подраться в эфире, но сделали это после
Украинские депутаты Сергей Мельничук и его бывший коллега по фракции Радикальной партии Дмитрий Линько подрались после эфира на телеканале NewsOne. Конфликт начался из-за исключения Мельничука из фракции партии.
"Еще во время эфира нардепы довольно напряженно общались друг с другом, — сообщил телеканал. — Мельничук пытался ударить Линько еще во время эфира, но ведущий Василий Голованов не дал это сделать".
Как уточняет РИА Новости, как только депутаты вышли из эфира, произошла драка. Линько отметил, что заявление в полицию писать не будет, но "нос у него, скорее всего, сломан", и он сделает все, чтобы Мельничук ответил по закону.
Депутата Верховной Рады Сергея Мельничука исключили из фракции "Радикальной партии" еще 5 февраля 2015 года за "действия, дискредитирующие депутата".
Сейчас
На Кубе сменилась власть
Картина дня
-
Герои роликов про "химатаку" в Сирии рассказали о съемках
- Авария под Ростовом: один погибший, 9 раненых
- Миллиардеров в России стало больше и они стали богаче
- Куба после Кастро: какое наследство достается преемнику
- Правила проезда на метро ужесточат
Самое читаемое
-
Самолет со взорвавшимся в небе двигателем посадила женщина. Видео
- Две "умные" ракеты Трампа прилетели в Россию
- Учительница встала между обезумевшим подростком и его одноклассниками
- Отец не догнал надувной замок, в нем погибла его 7-летняя дочь
- В московском детском саду детей напоили "Уайт-спиритом"
Авто.Вести.Ru
-
Спасибо космосу за это: космические технологии в автопроме
- Volkswagen назвал цену и комплектации нового Touareg для России
- АвтоВАЗ представил "внедорожный" седан Vesta Cross
- Lifan начал продавать в России новый кроссовер
- Смотри, пока не заблокировали: лучшие Telegram-каналы для водителей
Экономика
-
WSJ: ФРГ попросит от США послаблений по санкциям
- Нефть берет новую высоту. В чем причина?
- На Новой Риге началось строительство нового аутлет-центра
- Холлы комплекса "Театральный дом" украсят афишами из музея Бахрушина
- Нужно ли России и дальше поддерживать ОПЕК?
- Технологии: фантастика становится реальностью
- Госслужащим Ирана запретили использовать Telegram Распечатать
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
5 вещей, которые дерматологи никогда не делают со своей кожей
- Почему шоколад полезен не только для настроения, но и для здоровья
- Пищевое отравление: 7 продуктов, которых стоит избегать
- Бананы работают лучше, чем спортивные напитки
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
Вести в 20.00
-
Эксклюзив "Вестей": рассказ "жертв" химатак
- Пчелы напали на пассажиров самолета
- Телефоны москвичей слили мошенники
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Службы экстренного реагирования будут работать быстрее и эффективнее
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
Блёданс рассказала о пчелиной атаке в самолете
- Вместо воды выпили техническую жидкость: четверо малышей в больнице
- ЦОДД назвал самые опасные участки на карте столичных дорог
- "Бал-маскарад" Верди после долгого перерыва возвращается в Большой
- Подарок к вековому юбилею: как отреставрируют "Архангельское"?
- Дни культурного наследия: редкая возможность попасть в исторические особняки и усадьбы
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Пептидная зубная паста восстановит эмаль и залечит полости в зубах
- Геологи смоделировали формирование ирландской Тропы Великана
- Пористый кремний решит проблему охлаждения электроники
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля