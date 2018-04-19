Спасение застрявшей в бетонной плите упитанной кошки сняли на видео

Казахстанским спасателям пришлось приложить немало усилий для того, чтобы вызволить попавшую в бетонную ловушку домашнюю кошку. За их действиями наблюдали несколько жителей Караганды, которые и обратились за помощью к специалистам.

Публикация от СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 1355 (@spas_1355) 17 Апр 2018 в 1:37 PDT

"О том, что в плитах застряла кошка, нам сообщили жители Федоровки. Они услышали, как кошка мяукает. Наши ребята увидели, что из плиты торчит одна кошачья голова. Кошка пряталась от кого-то, наверное, а потом застряла", — рассказал NewTimes.kz представитель "Службы спасения 1355" Андрей Фрид

Спасателям пришлось расширять отверстие бетонной плиты, чтобы вытащить и не травмировать упитанного домашнего питомца. После вызволения кошка даже не пыталась убежать, явно истосковавшись по вниманию со стороны человека.