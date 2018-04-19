Хоккеист Свечников решил не участвовать в юниорском чемпионате мира

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что Андрей Свечников по собственной инициативе решил отказаться от участия в юниорском чемпионате мира, который 19 апреля стартовал в России. Ранее сообщалось, что россиянина на турнир не отпустил канадский клуб "Бэрри Кольтс".

"Мы получили одобрение от "Бэрри", клуб отпустил его, есть подтверждение от канадской федерации. Но Свечников сам написал письмо в ФХР, сказал, что хотел бы приехать, но не может — по состоянию здоровья", — цитирует Третьяка РИА Новости.

В четверг, 19 апреля, в Челябинске и Магнитогорске стартовал чемпионат мира по хоккею среди юниоров. Сборная России первую встречу проведет с французской командой. Матч начнется в 17:30 по московскому времени.