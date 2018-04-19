В Таллине умер глава Эстонской православной церкви (МП)

Скончался глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий. Память митрополита почтила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. "Сердечное сочувствие близким и членам Православной церкви", — написала она в соцсетях.

Как сообщает "Интерфакс", о времени и месте захоронения митрополита будет сообщено позднее.

Митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий (в миру Якобс Вячеслав Васильевич) родился 19 июня 1924 года в Таллине, в семье полковника царской армии, после революции оказавшегося в Эстонии. В 1943 году окончил гимназию и служил псаломщиком в церкви Рождества Богородицы в Таллине. 19 августа 1945 года архиепископом Таллинским и Эстонским Павлом (Дмитровским) рукоположен в диаконы.

8 февраля 1948 года епископом Таллинским и Эстонским Исидором (Богоявленским) рукоположен во иереи и назначен настоятелем храма Марии Магдалины в Хаапсалу. В 1951 году заочно закончил Ленинградскую духовную семинарию. Состоял в клире Вологодской епархии. 27 февраля 1957 года УКГБ Вологодской области был арестован за "антисоветскую агитацию". Осужден на 10 лет. Заключение отбывал в политических лагерях в Мордовии (Дубравлаг). 12 сентября 1960 года по определению Верховного суда срок снижен до пяти лет. 7 сентября 1960 года освобожден условно-досрочно. Реабилитирован 14 октября 1988 года. В ноябре 1960 года вернулся в Эстонию и был назначен настоятелем храма Иоанна Предтечи в Таллинне. 20 июля 1990 года, на первом заседании Священного Синода под руководством Патриарха Московского и всея Руси Алексия II был назначен епископом Таллинским, викарием Святейшего Патриарха. 21 августа 1990 года пострижен в монашество в Успенском Псково-Печерском монастыре с именем Корнилий, 6 сентября 1990 года возведен в сан архимандрита. В 1995 году возведен в сан архиепископа. 6 ноября 2000 года возведен в сан митрополита Таллинского и всея Эстонии.