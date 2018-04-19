Захарова назвала Великобританию рекордсменом по геноциду

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства ответила на заявление британского посла в РФ Лори Бристоу , который обвинил Россию в том, что она "причастна к целому ряду убийств по госзаказу — в том числе на территории Соединенного Королевства".

В эфире телеканала "Россия 24" Мария Захарова напомнила британскому дипломату историю его страны, огласив 17 страниц архивных данных о преступных действиях Лондона на мировой арене за многие годы истории.

"Великобритания — мировой рекордсмен по геноциду, страшно представить, сколько миллионов ни в чем не повинных людей было уничтожено в колониях Британии", — отметила российский дипломат.

По данным Захаровой, англичане уничтожили до 90-95% аборигенов Австралии во время колонизации континента. Захарова также напомнила Туманному Альбиону о геноциде жителей Африки — зулусов в Капской колонии в 70-е годы ХIХ века и народа кикуйю в Кении – в 1954-1961 годах.

Представитель министерства иностранных дел России отметила, что в последнем случае, в ответ на убийство 32 белых колонистов, британские власти "уничтожили 300 тысяч представителей народности кикуйю и еще полтора миллиона человек загнали в лагеря".