Набожный вор трижды перекрестился перед кражей в церкви

В украинском Тернополе мужчина обокрал греко-католическую церковь Святого Пантелеймона, перед этим трижды перекрестившись. Установленная в храме камера наблюдения сняла действия набожного воришки.

Описанные события произошли ранним утром 11 апреля. На кадрах видно, как мужчина робко переступает порог и дважды крестится, при этом взгляд его цепляется за открытый ящик комода, стоящего немного левее. Еще раз осенив себя крестным знамением, злоумышленник быстро выхватил деньги и устремился к выходу. Найти его так и не удалось.

Месяцем ранее робкий злоумышленник прямо во время службы похитил ящик для сбора пожертвований в храме Успения Пресвятой Богородицы во Львове — он по меньшей мере 13 минут собирался с духом, прежде чем умыкнуть стоявшую при входе деревянную конструкцию.