В армянском Гюмри произошли столкновения демонстрантов в полицией

На площади Вардананц в Гюмри столкновения между полицией и митингующими против назначения премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна. Несколько участников акции протеста задержаны. Есть двое пострадавших. Парень и девушка с площади доставлены в городской медцентр.

Акции против Сержа Саргсяна в Ереване начались 13 апреля, напоминает РИА Новости. Оппозиция считает, что он — виновник ухудшения экономической ситуации в Армении, а также обвиняет политика в неэффективном управлении страной. Десятки человек пострадали в столкновениях с полицией 16 апреля, когда митингующие блокировали центр Еревана и попытались прорваться сквозь полицейские кордоны к армянскому парламенту.

Парламент Армении избрал Саргсяна премьером страны 17 апреля. В тот же день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении. Ранее Армения начала переходит к парламентской форме правления, при которой глава правительства будет обладать самыми широкими полномочиями.