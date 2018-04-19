"Зенит" стал рекордсменом чемпионата России по посещаемости

Матч 23-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге между "Зенитом" и московским "Динамо", перенесенный из-за выборов президента страны, посетили 33793 болельщика. Таким образом, суммарная домашняя посещаемость команды Манчини составила 561892 зрителя, что является российским рекордом.

Ранее он принадлежал владикавказской "Алании", чьи домашние матчи сезона-1995/96 посетили 526700 человек, сообщает "Спорт-экспресс". Рекорд продержался без малого 22 года.

"Зениту" в нынешнем чемпионате остается провести еще две домашних встречи – с ЦСКА и "СКА-Хабаровск". Впрочем, даже без зрителей на этих матчах рекорд питерского клуба никому уже перебить не удастся.