В новозеландских магазинах ввели тихий час

В новозеландском городе Мартон ввели "тихий час" в сети супермаркетов Countdown. Это сделано для того, чтобы люди, страдающие аутизмом, могли спокойно прийти за покупками. Во время тихого часа в магазинах приглушают свет, выключают музыку, а продавцов просят не шуметь, сообщает NZ Herald.

Такая акция проходит в сети магазинов каждую среду. Идею тихого часа предложила руководству магазина сотрудница Countdown Лара Хогг, чей ребенок страдает аутизмом.

По словам Хогг, для людей с расстройством аутистического спектра поход в магазин может стать серьезной проблемой. Аутистов пугают громкие звуки, яркий свет и большие скопления людей.

"Тихие часы" уже устраивают владельцы магазинов в Австралии и Британии. Ранее в Сети опубликовали ролик, в котором показано, как аутисты чувствуют себя в метро.