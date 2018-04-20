Тема:
Искусственные органы и ткани 1 час назад
В Сибири разрабатывают протезы сосудов с клетками пациентов и лекарствами
Искусственные сосуды всё ещё несовершенны: они быстро выходят из строя, зарастая тромбами или бляшками. Учёные из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Е. Н. Мешалкина и Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН решают эту проблему, разрабатывая протезы нового типа. В них применяется передовая технология "сборки" с помощью электрического поля, а в искусственную матрицу вживляются клетки пациента. В перспективе в стенку протеза можно будет добавить лекарственные препараты.
Многие патологии ведут к сужению кровеносных сосудов на определённых участках. Ничего хорошего в этом, разумеется, нет, поскольку такое положение создаёт нарушение кровотока. Последствия могут быть самыми печальными.
Когда просвет сосуда сужается настолько, что это становится опасным, есть три варианта действий. Во-первых, можно установить стент. Такие операции сейчас делаются без разрезов, с помощью небольших проколов. Стент расширяет сосуд и восстанавливает нормальный кровоток.
К сожалению, такие импантаты имеют ограниченный срок службы. Поэтому практически все пациенты спустя какое-то время нуждаются в повторной операции, а восстановить проходимость стента получается не всегда. К тому же иногда невозможно даже установить его. Это так, например, когда поражён слишком большой участок сосуда (более 5–7 сантиметров) или когда его стенки отвердели от кальцинации.
В таком случае врачи могут использовать находящийся рядом сосуд пациента, например, пустить по вене артериальную кровь. Но и это не всегда возможно. Например, такая операция противопоказана, если вена поражена варикозным расширением.
Тогда остаётся последняя возможность: протезирование сосуда. На сегодняшний день широко используются два типа протезов: отлитые из политетрафторэтилена и связанные на специальных вязальных машинах из полиэстера или дакрона.
Оба этих решения далеки от идеала. Дело в том, что живой кровеносный сосуд изнутри выстелен клетками эндотелия. Эта ткань выделяет вещества, препятствующие образованию тромбов. Но классические протезы имеют проблемы с тем, чтобы сохранить слой таких клеток естественной толщины.
Есть и другая проблема: населяющие протез клетки вырабатывают слишком много внеклеточного матрикса, что ведёт к зарастанию искусственного сосуда.
Сибирские учёные решили по возможности обойти обе проблемы. Основу для искусственного сосуда они делают передовым методом электроспиннинга, когда формированием нити управляет электрическое поле.
"Эта технология на сегодняшний день является трендовой. Дело в том, что при помощи электроспиннинга несколько хаотично укладываются волокна, из которых формируется структура протеза, и среди них очень хорошо фиксируются клетки как из окружающего ложа сосуда, так и из кровотока", – объясняет руководитель центра сосудистой хирургии НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина Андрей Анатольевич Карпенко, чьи слова приводит издание "Наука в Сибири".
Таким образом, организм сам формирует на стенке протеза слой эндотелия. Однако такого естественного притока клеток недостаточно. Поэтому Карпенко и его коллеги разработали новую методику. Клетки заранее подселяются в искусственный сосуд, и имплантируется он уже с ними. Технология опробована на лабораторных животных.
Другая разработка этой же группы направлена на то, чтобы продлить срок службы стентов. Имплантат покрывается изнутри слоем полимера, в состав которого включён специальный препарат. Лекарство препятствует делению клеток и тем самым зарастанию стента. В перспективе тот же принцип можно будет использовать и при создании протезов.
"Необходимо, чтобы новые протезы служили дольше, чем уже существующие. Если срок их функционирования удастся продлить хотя бы на год, это уже можно считать определённой победой", – заключает Карпенко.
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о новом насосе для искусственного сердца и о том, как биоинженерные сосуды показали себя при гемодиализе.
Ранее по теме
-
Просто добавь графен: новая разработка уничтожит бактерии на имплантатах2 суток назад
-
Искусственные и живые клетки собрали воедино и превратили в химический завод1 месяц назад
-
"Организм-на-чипе" поможет положить конец испытаниям лекарств на животных1 месяц назад
-
Наши пальцы чувствуют различия между поверхностями на молекулярном уровне4 месяца назад
-
Музыкант, потерявший руку, сыграл на фортепиано при помощи революционного протеза4 месяца назад
-
Искусственный мозг помог изучить механизм работы психотропных веществ6 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Отец мальчика из ролика "Белых касок" сделал новые признания
- Дуров: Telegram доступен, несмотря на блокировку
- Московский кинофестиваль открылся на два месяца раньше
- Куба после Кастро: какое наследство достается преемнику
- Правила проезда на метро ужесточат
Самое читаемое
-
Две "умные" ракеты Трампа прилетели в Россию
- Стая бездомных кошек чуть не растерзала старика и его пса. Видео
- Русский сорняк обанкротил американских фермеров
- 70-летний Борис Галкин показал новорожденную дочь. Видео
- Мать встретилась с дочерью, которая 25 лет провела в рабстве
Авто.Вести.Ru
-
Спасибо космосу за это: космические технологии в автопроме
- Власти одобрили подорожание водительских прав в 1,5 раза
- Volkswagen назвал цену и комплектации нового Touareg для России
- АвтоВАЗ представил "внедорожный" седан Vesta Cross
- Lifan начал продавать в России новый кроссовер
Экономика
-
WSJ: ФРГ попросит от США послаблений по санкциям
- Нефть берет новую высоту. В чем причина?
- Нужно ли России и дальше поддерживать ОПЕК?
- Технологии: фантастика становится реальностью
- Госслужащим Ирана запретили использовать Telegram Распечатать
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
5 вещей, которые дерматологи никогда не делают со своей кожей
- Почему шоколад полезен не только для настроения, но и для здоровья
- Пищевое отравление: 7 продуктов, которых стоит избегать
- Бананы работают лучше, чем спортивные напитки
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
Вести в 20.00
-
Наряды звезд на открытии ММКФ. Видео
- Пропали собака и жених Юлии Скрипаль
- Скандал вокруг кормления грудью в кафе
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Службы экстренного реагирования будут работать быстрее и эффективнее
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
В центре Москвы обрушились строительные леса
- В ТЦ "Измайловский" загорелось кафе
- Порядок в зонах отдыха обеспечат беспилотники
- Сколько мяса в колбасе: разбираемся в составе
- Курящие соседи: аргументы о законах и штрафах не работают
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Биотатуировка в виде родинки проявится на коже, если обнаружит рак
- Новый прибор поможет искать под завалами жертв стихийных бедствий и взрывов
- Спутники Марса образовались из-за удара астероида
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля