Тема:

Искусственные органы и ткани 1 час назад

Новости Наука

20 апреля 201810:40 Анатолий Глянцев

В Сибири разрабатывают протезы сосудов с клетками пациентов и лекарствами

Протезирование сосуда - подчас единственный способ спасти пациента.
Фото НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина.

Искусственные сосуды всё ещё несовершенны: они быстро выходят из строя, зарастая тромбами или бляшками. Учёные из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Е. Н. Мешалкина и Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН решают эту проблему, разрабатывая протезы нового типа. В них применяется передовая технология "сборки" с помощью электрического поля, а в искусственную матрицу вживляются клетки пациента. В перспективе в стенку протеза можно будет добавить лекарственные препараты.

Многие патологии ведут к сужению кровеносных сосудов на определённых участках. Ничего хорошего в этом, разумеется, нет, поскольку такое положение создаёт нарушение кровотока. Последствия могут быть самыми печальными.

Когда просвет сосуда сужается настолько, что это становится опасным, есть три варианта действий. Во-первых, можно установить стент. Такие операции сейчас делаются без разрезов, с помощью небольших проколов. Стент расширяет сосуд и восстанавливает нормальный кровоток.

К сожалению, такие импантаты имеют ограниченный срок службы. Поэтому практически все пациенты спустя какое-то время нуждаются в повторной операции, а восстановить проходимость стента получается не всегда. К тому же иногда невозможно даже установить его. Это так, например, когда поражён слишком большой участок сосуда (более 5–7 сантиметров) или когда его стенки отвердели от кальцинации.

В таком случае врачи могут использовать находящийся рядом сосуд пациента, например, пустить по вене артериальную кровь. Но и это не всегда возможно. Например, такая операция противопоказана, если вена поражена варикозным расширением.

Тогда остаётся последняя возможность: протезирование сосуда. На сегодняшний день широко используются два типа протезов: отлитые из политетрафторэтилена и связанные на специальных вязальных машинах из полиэстера или дакрона.

Оба этих решения далеки от идеала. Дело в том, что живой кровеносный сосуд изнутри выстелен клетками эндотелия. Эта ткань выделяет вещества, препятствующие образованию тромбов. Но классические протезы имеют проблемы с тем, чтобы сохранить слой таких клеток естественной толщины.

Есть и другая проблема: населяющие протез клетки вырабатывают слишком много внеклеточного матрикса, что ведёт к зарастанию искусственного сосуда.

Сибирские учёные решили по возможности обойти обе проблемы. Основу для искусственного сосуда они делают передовым методом электроспиннинга, когда формированием нити управляет электрическое поле.

"Эта технология на сегодняшний день является трендовой. Дело в том, что при помощи электроспиннинга несколько хаотично укладываются волокна, из которых формируется структура протеза, и среди них очень хорошо фиксируются клетки как из окружающего ложа сосуда, так и из кровотока", – объясняет руководитель центра сосудистой хирургии НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина Андрей Анатольевич Карпенко, чьи слова приводит издание "Наука в Сибири".

Таким образом, организм сам формирует на стенке протеза слой эндотелия. Однако такого естественного притока клеток недостаточно. Поэтому Карпенко и его коллеги разработали новую методику. Клетки заранее подселяются в искусственный сосуд, и имплантируется он уже с ними. Технология опробована на лабораторных животных.

Другая разработка этой же группы направлена на то, чтобы продлить срок службы стентов. Имплантат покрывается изнутри слоем полимера, в состав которого включён специальный препарат. Лекарство препятствует делению клеток и тем самым зарастанию стента. В перспективе тот же принцип можно будет использовать и при создании протезов.

"Необходимо, чтобы новые протезы служили дольше, чем уже существующие. Если срок их функционирования удастся продлить хотя бы на год, это уже можно считать определённой победой", – заключает Карпенко.

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о новом насосе для искусственного сердца и о том, как биоинженерные сосуды показали себя при гемодиализе.

Ранее по теме

Сейчас

11:23

Задержан предполагаемый похититель барокамеры Гагарина

10:45

Российские саблистки завоевали золото чемпионата Европы

09:40

ЦБ отобрал лицензии у двух московских банков

08:43

В Зальцбурге столкнулись два поезда, около 40 человек пострадали

06:56

Иран пригрозил США серьезными мерами в случае выхода из "ядерной сделки"

06:08

МВФ отметил успехи экономики России

05:38

В США назвали условия улучшения отношений с Россией

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Визовая война: из-за политики Россия и США могут остаться без прямого авиасообщения

Визовая война: из-за политики Россия и США могут остаться без прямого авиасообщения

3 часа назад
Лавров обозначил "красные линии", через которые США не стоит переступать

Лавров обозначил "красные линии", через которые США не стоит переступать

1 час назад
Сергея Хачатурова подозревают в растрате миллиарда рублей

Сергея Хачатурова подозревают в растрате миллиарда рублей

3 часа назад
В Зальцбурге столкнулись два поезда, около 40 человек пострадали

В Зальцбурге столкнулись два поезда, около 40 человек пострадали

2 часа назад
В Барнауле мужчина плеснул в лицо школьнице кислотой

В Барнауле мужчина плеснул в лицо школьнице кислотой

31 минута назад
Российские саблистки завоевали золото чемпионата Европы

Российские саблистки завоевали золото чемпионата Европы

56 минут назад
В США казнен самый старый преступник

В США казнен самый старый преступник

2 часа назад
Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

16.04.2018 08:35
Лавров: Путин и Трамп не допустят военного столкновения

Лавров: Путин и Трамп не допустят военного столкновения

1 час назад
СК: найденный на свалке в Липецке младенец был убит

СК: найденный на свалке в Липецке младенец был убит

52 минуты назад
Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

19.04.2018 08:43
Житель Череповца обварился насмерть, желая отомстить не пустившим его в гости

Житель Череповца обварился насмерть, желая отомстить не пустившим его в гости

30 минут назад
Власти одобрили подорожание водительских прав в полтора раза

Власти одобрили подорожание водительских прав в полтора раза

44 минуты назад
"Велоэкспедиция Альпари на Северный полюс". Фотолента

"Велоэкспедиция Альпари на Северный полюс". Фотолента

46 минут назад
Британия причастна к постановочной химатаке в Сирии, уверен Лавров

Британия причастна к постановочной химатаке в Сирии, уверен Лавров

1 час назад
Александр Поветкин отсудил у Уайлдера 4,3 миллиона долларов

Александр Поветкин отсудил у Уайлдера 4,3 миллиона долларов

1 час назад
В новой блокчейн-игре можно купить Трампа и Telegram

В новой блокчейн-игре можно купить Трампа и Telegram

1 час назад
Что умеет тройная камера? Тестируем самый инновационный фотосмартфон 2018-го

Что умеет тройная камера? Тестируем самый инновационный фотосмартфон 2018-го

1 час назад
"Лишь бы отстал": вдова Евгения Евстигнеева уступила квартиру пасынку

"Лишь бы отстал": вдова Евгения Евстигнеева уступила квартиру пасынку

1 час назад
Квартиры перестали дешеветь: застройщики объявляют о повышении цен на новостройки

Квартиры перестали дешеветь: застройщики объявляют о повышении цен на новостройки

1 час назад
Полиция нашла девушку, которая прикуривала от свечи в храме

Полиция нашла девушку, которая прикуривала от свечи в храме

1 час назад
Вести.net: 20 миллионов человек установили поддельные блокировщики рекламы

Вести.net: 20 миллионов человек установили поддельные блокировщики рекламы

1 час назад
ЦБ отобрал лицензии у двух московских банков

ЦБ отобрал лицензии у двух московских банков

1 час назад
10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят

10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят

1 час назад
Таймырский разлом: из глубокой трещины в вечной мерзлоте запахло серой

Таймырский разлом: из глубокой трещины в вечной мерзлоте запахло серой

3 часа назад
Александр Овечкин стал рекордсменом "Вашингтона" по играм в Кубке Стэнли

Александр Овечкин стал рекордсменом "Вашингтона" по играм в Кубке Стэнли

3 часа назад
США готовы потратить миллиард долларов на разработку гиперзвукового оружия

США готовы потратить миллиард долларов на разработку гиперзвукового оружия

3 часа назад
Пушков назвал комичным заявление Порошенко на тему истории Украины

Пушков назвал комичным заявление Порошенко на тему истории Украины

5 часов назад
В США назвали условия улучшения отношений с Россией

В США назвали условия улучшения отношений с Россией

6 часов назад
Поклонская: США усиливают санкционное давление на РФ от безысходности

Поклонская: США усиливают санкционное давление на РФ от безысходности

6 часов назад
Опознан последний погибший при крушении Ми-8 в Хабаровске

Опознан последний погибший при крушении Ми-8 в Хабаровске

8 часов назад
Эксперты: в кровь Юлии Скрипаль ввели яд для фальсификации исследования

Эксперты: в кровь Юлии Скрипаль ввели яд для фальсификации исследования

10 часов назад
Руководство консульства России в Харькове попало в базу "Миротворца"

Руководство консульства России в Харькове попало в базу "Миротворца"

11 часов назад
Дональд Трамп получил новый бронированный лимузин (но его никто не видел)

Дональд Трамп получил новый бронированный лимузин (но его никто не видел)

15 часов назад
На радость критикующим: в "Возвращении в Простоквашино" нашли несколько ляпов

На радость критикующим: в "Возвращении в Простоквашино" нашли несколько ляпов

47 минут назад
"Тренер" в открытом доступе – во всех кинотеатрах России

"Тренер" в открытом доступе – во всех кинотеатрах России

14 часов назад
Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

16.04.2018 16:28
Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

13.04.2018 20:58