Хачанов остановился в шаге от четвертьфинала, уступив Надалю

Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал престижного турнира в Монте-Карло. В третьем раунде ему противостоял испанец Рафаэль Надаль, являющийся первой ракетой мира. Соперники провели на корте 1 час 20 минут. Испанский теннисист одержал победу со счетом 6:3, 6:2.

Хачанов был последним представителем России на турнире. В четвертьфинале Надаль сразится с австрийцем Домиником Тимом, победившим в третьем круге Новака Джоковича.