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Украина захватила крымское судно "Норд" 31 минута назад
"Отпущены из плена": Украина выпустила двух моряков "Норда"
Два члена экипажа арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна "Норд", которым 19 апреля удалось покинуть Украину, заявили, что рады своему освобождению из "плена".
Об этом передает РИА Новости, которому адвокат рыбаков Александр Руденко передал видеообращение двух членов экипажа с их первыми впечатлениями после прибытия в Минск.
19 апреля украинские пограничники сняли с рейса в столицу Белоруссии семерых членов экипажа российского судна "Норд" при попытке покинуть Украину по российским документам, при этом утром разрешили выехать двум членам экипажа – Ирине Обориной и Дмитрию Таразанову.
Женщина в своем видеобращении заявила, что сегодня у нее самый радостный день в судьбе: "я его запомню на всю свою жизнь, и буду передавать своим детям и внукам, что, наконец-таки свершилось".
Она поблагодарила адвокатов и всех людей, которые по ее словам "вытащили из этого плена ".
Ее коллега по экипажу был по-мужски более сдержан, отметив, что "очень радует, что, наконец, можно вдохнуть воздух без всяких взглядов и нареканий".
Оба рыбака надеются, что их товарищи вскоре вернутся домой в Россию.
Сейнер "Норд", принадлежащий Керченскому рыбхозу, был задержан 25 марта в Азовском море украинскими пограничниками и отбуксирован к берегам Украины. Там на рыбаков наложили административные штрафы за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".
Капитан судна Владимир Горбенко задержан по обвинению в незаконной ловле рыбы, но затем отпущен под залог, с требованием регулярно являться на допросы к следователю так называемой Крымской прокуратуры (подразделению, созданному в прокуратуре Украины после 2014 года).
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