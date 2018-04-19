Российский миллиардер лишился купленной у Абрамовича яхты
Яхта российского миллиардера арестована Лондонским судом. По решению суда, яхта "Луна" стоимостью в 492 миллиона долларов должна быть передана миллиардером Фархадом Ахмедовым его бывшей жене Татьяне. Решение принял судья Чарльз Хэддон-Кейв. "Луну" Ахмедов приобрел ранее у Романа Абрамовича. Во время развода с Татьяной Фархад попытался скрыть владение судном.
Сейчас яхта конфискована властями Саудовской Аравии и стоит в сухом доке в Дубае (ОАЭ), сообщает РИА Новости. Фархад Ахмадов переводил яхту в собственность различных своих компаний. Он, вероятно, полагал, что в Дубае яхта находится "достаточно далеко от посягательств английского суда". В последние дни судебного разбирательства миллиардер Ахмедов вновь перевел судно в собственность одной из своих компаний.
Лондонский суд не только отсудил яхту "Луна" в пользу бывшей жены Ахмедова, но и оставил в силе свое решение от 2016 года. По нему миллиардер должен выплатить бывшей жене 453 миллиона фунтов стерлингов.
По словам самого миллиардера, он оказывал финансовую поддержку бывшей жене после развода. Фархад Ахмедов заявил, что суд злоупотребляет законом, пользуясь испортившимися политическими отношениями между Россией и Великобританией.
Частный инвестор Фархад Ахмедов в 2018 году по версии Forbes расположился на 69-й строчке рейтинга богатейших бизнесменов России. Его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов.
Капитал он заработал, продав в ноябре 2012 года 49% акций "Нортгаза" "Новатэку" за 1,375 миллиарда долларов. Часть этих средств миллиардер вложил в акции "Новатэка", "Лукойла", "Газпрома", "Норильского никеля", Сбербанка и "Магнита".
О личной жизни Фархада и Татьяны известно, что пара встретилась в 1989 году. Через четыре года состоялась свадьба и новобрачные переехали в Лондон. Но в конце 2014 года семья Ахмедовых распалась.
Что касается спорной яхты, то она оборудована двумя вертолетными площадками, на ней базируются восемь лодок поменьше и одна мини-субмарина, а также находится 20-метровый бассейн.
Сейчас
На Кубе сменилась власть
Картина дня
-
Отец мальчика из ролика "Белых касок" сделал новые признания
- Дуров: Telegram доступен, несмотря на блокировку
- Миллиардеров в России стало больше, и они стали богаче
- Куба после Кастро: какое наследство достается преемнику
- Правила проезда на метро ужесточат
Самое читаемое
-
Самолет со взорвавшимся в небе двигателем посадила женщина. Видео
- Две "умные" ракеты Трампа прилетели в Россию
- Учительница встала между обезумевшим подростком и его одноклассниками
- Отец не догнал надувной замок, в нем погибла его 7-летняя дочь
- В московском детском саду детей напоили "Уайт-спиритом"
Авто.Вести.Ru
-
Спасибо космосу за это: космические технологии в автопроме
- Volkswagen назвал цену и комплектации нового Touareg для России
- АвтоВАЗ представил "внедорожный" седан Vesta Cross
- Lifan начал продавать в России новый кроссовер
- Смотри, пока не заблокировали: лучшие Telegram-каналы для водителей
Экономика
-
WSJ: ФРГ попросит от США послаблений по санкциям
- Нефть берет новую высоту. В чем причина?
- Нужно ли России и дальше поддерживать ОПЕК?
- Технологии: фантастика становится реальностью
- Госслужащим Ирана запретили использовать Telegram Распечатать
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
5 вещей, которые дерматологи никогда не делают со своей кожей
- Почему шоколад полезен не только для настроения, но и для здоровья
- Пищевое отравление: 7 продуктов, которых стоит избегать
- Бананы работают лучше, чем спортивные напитки
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
Вести в 20.00
-
Эксклюзив "Вестей": рассказ "жертв" химатак
- Пчелы напали на пассажиров самолета
- Телефоны москвичей слили мошенники
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Службы экстренного реагирования будут работать быстрее и эффективнее
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
В центре Москвы обрушились строительные леса
- В ТЦ "Измайловский" загорелось кафе
- Порядок в зонах отдыха обеспечат беспилотники
- Сколько мяса в колбасе: разбираемся в составе
- Курящие соседи: аргументы о законах и штрафах не работают
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Биотатуировка в виде родинки проявится на коже, если обнаружит рак
- Новый прибор поможет искать под завалами жертв стихийных бедствий и взрывов
- Спутники Марса образовались из-за удара астероида
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля