В Москве открылся 40-й ММКФ

Пушкинская площадь 18 апреля — центр притяжения для поклонников кино: великолепные наряды, вспышки фотокамер и роскошное дефиле звезд — по красной дорожке прошли участники и гости Московского международного кинофестиваля.

Как отмечает телеканал "Россия 24", в этом году ММКФ открылся на два месяца раньше обычного (из-за чемпионата мира по футболу, который в июне предстоит принимать столице). За неделю зрителям предстоит увидеть более 200 картин из 67 стран.

Как добавляет ТАСС, у Театра мюзикла (бывший кинотеатр "Пушкинский") гостей ММКФ встречал президент фестиваля Никита Михалков. По его словам, в новых датах есть много плюсов: летом меньше народу в Москве, а в апреле все журналисты еще не стали разъезжаться в Канн. "Если мы весну отдадим под Московский кинофестиваль, если мы это сделаем и в будущем, это будет правильный выбор", — убежден режиссер.

Среди гостей юбилейного киносмотра — министр культуры РФ Владимир Мединский, японский актер Кэри-Хироюки Тагава, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, режиссеры Владимир Наумов, Виктор Мережко, актер Андрей Соколов, певица Юлия Самойлова, которая будет представлять Россию на "Евровидении", актеры из российского фильма-рекордсмена "Движение вверх", актриса Ирина Мирошниченко, актер Марат Башаров и многие другие.

По данным РИА Новости, президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей 40-го Московского международного кинофестиваля телеграммой. "Московский фестиваль — всегда большое, яркое, по-настоящему праздничное событие, привлекающее внимание как профессионалов, так и многочисленных любителей киноискусства из разных стран, — говорится в послании. — Он славится замечательной историей, богатой палитрой представленных работ, радушной, гостеприимной атмосферой. Выполняя высокую духовную, воспитательную, просветительскую миссию — ММКФ сохраняет приверженность своим традициям, знакомит аудиторию с качественным, глубоким кино".

ММКФ-2018 будет проходить в Москве до 26 апреля. В жюри основного конкурса вошли режиссер Анна Меликян (Россия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай). Председателем жюри стал итальянский продюсер Паоло Дель Брокко (Италия).

Впервые кинофорум был проведен в 1935 году, жюри тогда возглавил режиссер Сергей Эйзенштейн.