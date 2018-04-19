Российские юниоры стартовали с победы на домашнем чемпионате мира

Юниорская сборная России под руководством Александра Зыбина в стартовом матче чемпионата мира по хоккею с шайбой, который проходит в российских городах Челябинске и Магнитогорске, не оставила шансов ровесникам из национальной команды Франции, разгромив их со счетом 7:1.

Уже в первом периоде россияне решили все проблемы в этом матче, забросив в ворота французов четыре безответные шайбы. В нашей команде отличились Семен Кизимов, Руслан Исхаков, Егор Замула и Кирилл Марченко.

Во втором периоде хоккеисты из России ограничились двумя голами в исполнении Владислава Михайлова и Дмитрия Завгороднего. В заключительной двадцатиминутке соперники обменялись шайбами. На гол Ивана Морозова французы ответили точным броском Пьеррика Дюбе. Итоговый счет – 7:1 в пользу команды Александра Зыбина.

Ранее на турнире были проведены два матча. Швеция обыграла Швейцарию со счетом 3:1, а финские хоккеисты оказались сильнее словаков — 5:2.

Двадцатый по счету юниорский чемпионат мира, проходящий в Челябинске и Магнитогорске, завершится 29 апреля. Российская сборная выступает в одной группе с Францией, Чехией, Финляндией и Словакией.