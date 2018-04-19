Малыш, оставшийся без присмотра матери, утонул в пруду в Москве

Двухлетний ребёнок, которого мать оставила со старшим братом на детской площадке, утонул в пруду в Москве.

Об этом РИА Новости рассказала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, 19 апреля женщина с двумя сыновьями шести и двух лет пошла в школу искусств за старшей дочерью. Она зашла в учебное заведение, оставив младшего брата на попечении старшего играть на детской площадке.

Через некоторое время ее старший сын прибежал к ней и сообщил, что его братишка упал в искусственный пруд. Подбежав к водоему, женщина вытащила ребенка, но он уже был мертв.

По факту данной трагедии СКР организована доследственная проверка.