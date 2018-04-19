Фильм Ларса фон Триера покажут в Каннах впервые за семь лет

На Каннском кинофестивале впервые с 2011 года покажут фильм скандального режиссера Ларса фон Триера. Семь лет назад датский кинематографист был объявлен в Каннах персоной нон-грата за высказывание, которое жюри признало нацистским. Триер покажет на фестивале картину "Дом, который построил Джек", сообщает Variety.

По словам генерального директора фестиваля Тьерри Фремо, картина фон Триера будет показана вне конкурса.

Фильм "Дом, который построил Джек" рассказывает о серийном убийце.

Ранее сообщалось, что в основную программу Каннского фестиваля в 2018 году включен фильм "Лето" Кирилла Серебренникова. В состав жюри фестиваля вошел режиссер Андрей Звягинцев.

71-й Каннский кинофестиваль состоится с 8 по 19 мая.