Раскольническая провокация: Порошенко делит церковь в угоду геополитике

В Верховной раде Украины Порошенко потребовал узаконить раскольническую провокацию. Рассказывая о том, почему Киеву необходимо срочно добиться признания новой поместной церкви, украинский президент поделился собственными историческими фантазиями о том, как киевские князья "опрометчиво основали Москву". Зачем именно сейчас нынешние украинские власти добавили к антироссийской риторике довольно чувствительную религиозную тему?

"Христос воскресе! Воистину воскресе!" – приветствует депутатов Рады с трибуны Петр Порошенко.

Показательная набожность — для пущей убедительности. Дальше Порошенко уже не стесняясь: о том, почему требует от депутатов поддержать его обращение к патриарху Константинопольскому и Вселенскому Варфоломею разрешить на Украине свою новую поместную церковь.

"Уважаемые, тут не только религия. Тут геополитика. И утверждение независимой поместной церкви для меня — как безвиз, как соглашение про ассоциацию с Евросоюзом, как наша общая с вами борьба за членство в ЕС и НАТО", — стал пояснять депутатам президент Украины Петр Порошенко.

Майданное большинство аплодирует, оппозиция прорывается к трибуне.

"Печально, что президентская избирательная кампания начинается с темы религии!" – возмущаются депутаты.

Но Порошенко то и дело повторяет: нужно как можно быстрее порвать с "русским миром". И "незалежная" церковь поможет.

"Этот долгожданный томос станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости. Из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. И уже потом мы поделились им с тем Залесьем, где древние киевские князья очень опрометчиво основали Москву", — заявил в Раде президент Украины Петр Порошенко.

"Это создавалось не киевским князем, а владимиро-суздальским, — оппонирует Порошенко профессор, доктор филологических наук Александр Ужанков. — Да, позднее Юрий Долгорукий станет киевским князем, но когда создавалась Москва, Долгорукий еще не был киевским князем. Так что с юридической и исторической точки зрения это неверное утверждение".

Исторические вольности от украинских властей звучат регулярно. То князя Владимира, крестившего Русь, называют этническим украинцем, хотя и слова такого "Украина" тогда близко не было. То младшую дочь Ярослава Мудрого, ставшую после замужества королевой Франции, которую весь мир знает как Анну Русскую, требуют именовать "Киевской". Виктор Ющенко даже как-то памятник дарил французам, правда, с грамматическими ошибками на постаменте.

"Это такой страшный хуторианский примитив националистический, который не дает ничего хорошего ни для Украины, ни для нашего всевосточнославянского общества единого, сеет только рознь и разврат. Но вот, наверное, это болезнь молодой государственности. Когда государство образуется, оно пытается как-то себя осознать. Осознать сегодня и показать особенно не на чем", — констатирует академик, Директор института археологии НАН Украины Петр Толочко.

Подтасовки в угоду националистическим интересам во всем. Письмо патриарху Варфоломею Порошенко сопровождает обращением от имени, как заявляет, всех украинских православных иерархов. Вот только среди них ни одного представителя Украинской православной церкви Московского патриархата — единственной на Украине канонической и объединяющей 70 процентов верующих страны.

"Когда президент суверенного государства выступает с подобными рода инициативами, когда в экстренном порядке собирает членов раскольнических организаций, чтобы поставили подписи под петицией на имя Константинопольского патриарха, когда давление оказывается на каноническую церковь, то это, прежде всего, грубое вмешательство в дела Церкви", — считает председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский.

Вмешательства Киев и не скрывает, когда руками националистов позволяет Киевскому патриархату, не признанному ни одной православной церковью в мире, захватывать храмы Московского патриархата, и даже поджигать их — счет на десятки, избивать прихожан и запрещать им молиться. И всякий раз украинские власти выдают желаемое за действительное, утверждая, что вселенский патриарх Варфоломей якобы согласен на создание независимой украинской поместной церкви.

После пасхальной встречи Порошенко анонсирует обретение духовной самостоятельности. К юбилею крещения Руси в июле 2018 года. Его, киевские власти, понятно, тоже считают исключительно украинским достижением.