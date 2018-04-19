Тема:

Ситуация на Украине 30 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
19 апреля 201821:23 Александр Балицкий

Раскольническая провокация: Порошенко делит церковь в угоду геополитике

В Верховной раде Украины Порошенко потребовал узаконить раскольническую провокацию. Рассказывая о том, почему Киеву необходимо срочно добиться признания новой поместной церкви, украинский президент поделился собственными историческими фантазиями о том, как киевские князья "опрометчиво основали Москву". Зачем именно сейчас нынешние украинские власти добавили к антироссийской риторике довольно чувствительную религиозную тему?

"Христос воскресе! Воистину воскресе!" – приветствует депутатов Рады с трибуны Петр Порошенко.

Показательная набожность — для пущей убедительности. Дальше Порошенко уже не стесняясь: о том, почему требует от депутатов поддержать его обращение к патриарху Константинопольскому и Вселенскому Варфоломею разрешить на Украине свою новую поместную церковь.

"Уважаемые, тут не только религия. Тут геополитика. И утверждение независимой поместной церкви для меня — как безвиз, как соглашение про ассоциацию с Евросоюзом, как наша общая с вами борьба за членство в ЕС и НАТО", — стал пояснять депутатам президент Украины Петр Порошенко.

Майданное большинство аплодирует, оппозиция прорывается к трибуне.

"Печально, что президентская избирательная кампания начинается с темы религии!" – возмущаются депутаты.

Но Порошенко то и дело повторяет: нужно как можно быстрее порвать с "русским миром". И "незалежная" церковь поможет.

"Этот долгожданный томос станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости. Из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. И уже потом мы поделились им с тем Залесьем, где древние киевские князья очень опрометчиво основали Москву", — заявил в Раде президент Украины Петр Порошенко.

"Это создавалось не киевским князем, а владимиро-суздальским, — оппонирует Порошенко профессор, доктор филологических наук Александр Ужанков. — Да, позднее Юрий Долгорукий станет киевским князем, но когда создавалась Москва, Долгорукий еще не был киевским князем. Так что с юридической и исторической точки зрения это неверное утверждение".

Исторические вольности от украинских властей звучат регулярно. То князя Владимира, крестившего Русь, называют этническим украинцем, хотя и слова такого "Украина" тогда близко не было. То младшую дочь Ярослава Мудрого, ставшую после замужества королевой Франции, которую весь мир знает как Анну Русскую, требуют именовать "Киевской". Виктор Ющенко даже как-то памятник дарил французам, правда, с грамматическими ошибками на постаменте.

"Это такой страшный хуторианский примитив националистический, который не дает ничего хорошего ни для Украины, ни для нашего всевосточнославянского общества единого, сеет только рознь и разврат. Но вот, наверное, это болезнь молодой государственности. Когда государство образуется, оно пытается как-то себя осознать. Осознать сегодня и показать особенно не на чем", — констатирует академик, Директор института археологии НАН Украины Петр Толочко.

Подтасовки в угоду националистическим интересам во всем. Письмо патриарху Варфоломею Порошенко сопровождает обращением от имени, как заявляет, всех украинских православных иерархов. Вот только среди них ни одного представителя Украинской православной церкви Московского патриархата — единственной на Украине канонической и объединяющей 70 процентов верующих страны.

"Когда президент суверенного государства выступает с подобными рода инициативами, когда в экстренном порядке собирает членов раскольнических организаций, чтобы поставили подписи под петицией на имя Константинопольского патриарха, когда давление оказывается на каноническую церковь, то это, прежде всего, грубое вмешательство в дела Церкви", — считает председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский.

Вмешательства Киев и не скрывает, когда руками националистов позволяет Киевскому патриархату, не признанному ни одной православной церковью в мире, захватывать храмы Московского патриархата, и даже поджигать их — счет на десятки, избивать прихожан и запрещать им молиться. И всякий раз украинские власти выдают желаемое за действительное, утверждая, что вселенский патриарх Варфоломей якобы согласен на создание независимой украинской поместной церкви.

После пасхальной встречи Порошенко анонсирует обретение духовной самостоятельности. К юбилею крещения Руси в июле 2018 года. Его, киевские власти, понятно, тоже считают исключительно украинским достижением.

Ранее по теме

Сейчас

21:02

Авиасообщение между Россией и США может прекратиться

20:10

В Москве открылся 40-й ММКФ

18:20

На МЦК произошел сбой движения

17:29

В Таллине умер глава Эстонской православной церкви

16:09

На Кубе сменилась власть

15:59

Папе Цоя вернули права на песни сына

15:48

В Сирии обнаружено химоружие западного производства

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Прямое авиасообщение между Россией и США может прекратиться

Прямое авиасообщение между Россией и США может прекратиться

40 минут назад
Эксклюзив: мальчик с видео "Белых касок" приехал в больницу, где его снимали

Эксклюзив: мальчик с видео "Белых касок" приехал в больницу, где его снимали

1 час назад
В Москве открылся 40-й ММКФ

В Москве открылся 40-й ММКФ

1 час назад
Раскольническая провокация: Порошенко делит церковь в угоду геополитике

Раскольническая провокация: Порошенко делит церковь в угоду геополитике

28 минут назад
"Отпущены из плена": Украина выпустила двух моряков "Норда"

"Отпущены из плена": Украина выпустила двух моряков "Норда"

2 часа назад
Дискуссия о кормлении грудью в кафе: баланс комфорта нарушили бурные споры

Дискуссия о кормлении грудью в кафе: баланс комфорта нарушили бурные споры

54 минуты назад
Топ-5 альтернатив Telegram

Топ-5 альтернатив Telegram

6 часов назад
Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

16.04.2018 08:35
Борис Галкин и Инна Разумихина принесли в "Прямой эфир" свою малышку

Борис Галкин и Инна Разумихина принесли в "Прямой эфир" свою малышку

3 часа назад
Рок и измены: женщинам семьи Дарьи Поверенновой не везет на крепкие браки

Рок и измены: женщинам семьи Дарьи Поверенновой не везет на крепкие браки

7 часов назад
"Тренер" в открытом доступе – во всех кинотеатрах России

"Тренер" в открытом доступе – во всех кинотеатрах России

17 минут назад
За кулисами "сирийского голливуда": найдены свидетели постановки съемок "химатаки" в Думе

За кулисами "сирийского голливуда": найдены свидетели постановки съемок "химатаки" в Думе

18.04.2018 20:11
Папе Цоя вернули права на песни сына

Папе Цоя вернули права на песни сына

5 часов назад
После отравления Юлии Скрипаль пропали ее собака и жених

После отравления Юлии Скрипаль пропали ее собака и жених

1 час назад
Главы Белоруссии и Молдавии засеяли кукурузное поле

Главы Белоруссии и Молдавии засеяли кукурузное поле

2 часа назад
На Кубе сменилась власть

На Кубе сменилась власть

5 часов назад
Правила проезда на метро собираются ужесточить

Правила проезда на метро собираются ужесточить

6 часов назад
Сергей Брилев: Рауль Кастро уходит, но остается во главе компартии Кубы

Сергей Брилев: Рауль Кастро уходит, но остается во главе компартии Кубы

7 часов назад
181
Политолог из ФРГ: немецкий бизнес взвыл от антироссийских санкций

Политолог из ФРГ: немецкий бизнес взвыл от антироссийских санкций

25 минут назад
Россия обещает созвать Совбез, если Лондон будет отмалчиваться и дальше

Россия обещает созвать Совбез, если Лондон будет отмалчиваться и дальше

47 минут назад
СКР, ФСБ, МВД, Росгвардия провели на Кубани масштабную операцию против коррупционеров

СКР, ФСБ, МВД, Росгвардия провели на Кубани масштабную операцию против коррупционеров

1 час назад
Дональд Трамп получил новый бронированный лимузин (но его никто не видел)

Дональд Трамп получил новый бронированный лимузин (но его никто не видел)

1 час назад
Малыш, оставшийся без присмотра матери, утонул в пруду в Москве

Малыш, оставшийся без присмотра матери, утонул в пруду в Москве

1 час назад
Российский миллиардер лишился купленной у Абрамовича яхты

Российский миллиардер лишился купленной у Абрамовича яхты

1 час назад
Удар по репутации "Белых касок": лидер Pink Floyd разоблачил их сирийские фейки

Удар по репутации "Белых касок": лидер Pink Floyd разоблачил их сирийские фейки

2 часа назад
В Великобритании запретят соломинки для коктейлей и палочки для ушей

В Великобритании запретят соломинки для коктейлей и палочки для ушей

3 часа назад
Новая "татуировка" в виде родинки проявится на коже, если обнаружит опасное заболевание

Новая "татуировка" в виде родинки проявится на коже, если обнаружит опасное заболевание

3 часа назад
В Магнитогорске "антихристы" прикурили от свечи и устроили танцы в храме

В Магнитогорске "антихристы" прикурили от свечи и устроили танцы в храме

3 часа назад
Захарова назвала Великобританию рекордсменом по геноциду

Захарова назвала Великобританию рекордсменом по геноциду

4 часа назад
Дуров: Telegram доступен, несмотря на блокировку 18 миллионов IP-адресов

Дуров: Telegram доступен, несмотря на блокировку 18 миллионов IP-адресов

4 часа назад
Джереми Кларксон станет ведущим "Кто хочет стать миллионером?"

Джереми Кларксон станет ведущим "Кто хочет стать миллионером?"

4 часа назад
Коралловые рифы научились закрываться от солнца "облачными зонтиками"

Коралловые рифы научились закрываться от солнца "облачными зонтиками"

4 часа назад
Россияне стали чемпионами мира по программированию седьмой год подряд

Россияне стали чемпионами мира по программированию седьмой год подряд

4 часа назад
Бывший вице-президент "Росгосстраха" арестован по делу о растрате

Бывший вице-президент "Росгосстраха" арестован по делу о растрате

6 часов назад
Квартиры в московских новостройках стали просторнее на 6%

Квартиры в московских новостройках стали просторнее на 6%

6 часов назад
Сколько мяса в колбасе: разобраться в составе поможет реформа

Сколько мяса в колбасе: разобраться в составе поможет реформа

6 часов назад
Главврач петербургской Боткинской больницы: эффект иммуноглобулина сравним с плацебо

Главврач петербургской Боткинской больницы: эффект иммуноглобулина сравним с плацебо

7 часов назад
5 миллиардеров из списка Forbes, которые зарабатывают на недвижимости

5 миллиардеров из списка Forbes, которые зарабатывают на недвижимости

7 часов назад
Актер Петров снимет триллер о скейтбордистах

Актер Петров снимет триллер о скейтбордистах

7 часов назад
Кисловодск: уютная родина нарзана

Кисловодск: уютная родина нарзана

10 часов назад
10 советов доктора Беленкова: боли в грудной клетке

10 советов доктора Беленкова: боли в грудной клетке

11 часов назад
402
ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к ремейкам советской классики

ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к ремейкам советской классики

11 часов назад
Лучшие антивирусы: румыны обошли Касперского

Лучшие антивирусы: румыны обошли Касперского

11 часов назад
Скандинавская диета, от которой все без ума

Скандинавская диета, от которой все без ума

12 часов назад
Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

13 часов назад
Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

16.04.2018 16:28
Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

13.04.2018 20:58