В США бабуины сбежали из лаборатории с помощью 200-литровой бочки

В Техасе свободолюбивые бабуины совершили побег из исследовательского института. Для этого обезьяны использовали 200-литровую бочку. Животные подкатили ее к забору, установили вертикально, забрались на цистерну и перепрыгнули ограду, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Один из бабуинов помог соплеменникам сбежать, а потом вернулся в институт.

This is the enclosure at @txbiomed where 133 young male baboons live. Saturday, four of them climbed a barrel and hopped the wall surrounding the enclosure. #KENS5eyewitness pic.twitter.com/C4sTpOUwle — Jeremy Baker (@JeremyBKENS5) 16 апреля 2018 г.

Бабуинов поймали уже через полчаса.

Four baboons escaped their enclosure at a San Antonio biomedical research facility Saturday. A woman then spotted one leading researchers on a wild foot chase down a Texas highway.



All of the baboons were safely returned according to a statement. https://t.co/sA148VbSDd pic.twitter.com/pPBW4V5ZIu — ABC News (@ABC) 15 апреля 2018 г.

Зоозащитники требуют перевезти беглецов из института в заповедник. Сотрудники учреждения говорят, что на бабуинах пока не проводились никакие исследования. Для людей они неопасны.