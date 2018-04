В США бабуины сбежали из лаборатории с помощью 200-литровой бочки

В Техасе свободолюбивые бабуины совершили побег из исследовательского института. Для этого обезьяны использовали 200-литровую бочку. Животные подкатили ее к забору, установили вертикально, забрались на цистерну и перепрыгнули ограду, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Один из бабуинов помог соплеменникам сбежать, а потом вернулся в институт.

This is the enclosure at @txbiomed where 133 young male baboons live. Saturday, four of them climbed a barrel and hopped the wall surrounding the enclosure. #KENS5eyewitness pic.twitter.com/C4sTpOUwle

Бабуинов поймали уже через полчаса.

Four baboons escaped their enclosure at a San Antonio biomedical research facility Saturday. A woman then spotted one leading researchers on a wild foot chase down a Texas highway.



All of the baboons were safely returned according to a statement. https://t.co/sA148VbSDd pic.twitter.com/pPBW4V5ZIu