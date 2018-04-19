Прямое авиасообщение между Россией и США может прекратиться

В министерстве России предостерегли Вашингтон о том, что из-за визовых проблем у экипажей "Аэрофлота" прямое авиасообщение между РФ и США может прекратиться.

В комментарии департамента информации и печати МИД России констатируется, что российские экипажи "испытывают возрастающие трудности с получением американских виз".

На Смоленской площади напомнили, что обязанность заранее давать визы экипажам гражданских самолетов, закреплена в российско-американском соглашении о воздушном сообщении от 1994 года.

Внешнеполитическое ведомство России отметило, как негативный факт отказ от выдачи американских виз сборной по вольной борьбе РФ, которая должна была выступить 5-9 апреля в Кубке мира в Айова-Сити, назвав это дискриминацией и выразив сомнение можно ли доверять в будущем проведение подобных турниров Штатам.