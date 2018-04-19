Чемпионы мира среди юниоров проиграли хоккеистам Канады

В двух российских городах Челябинске и Магнитогорске стартовал чемпионат мира по хоккею среди юниоров, чей возраст не превышает 18 лет (U-18). Как уже сообщали Вести.Ru, наша сборная разгромила команду Франции (7:1). Первые победы одержали также юниоры Канады, Швеции и Финляндии.

В группе "А" юниорская команда "Тре крунур" обыграла сверстников из Швейцарии со счетом 3:1. Вечером на площадку вышли хоккеисты Канады и США и сильнее были "кленовые листья" – 6:4. Стоит напомнить, что год назад американцы выиграли этот турнир. В группе "В", где выступают россияне и французы, финские юниоры оказались сильнее словаков — 5:2.

Двадцатый по счету юниорский чемпионат мира, проходящий в Челябинске и Магнитогорске, завершится 29 апреля. Действующими чемпионами мира являются юниоры США, вице-чемпионы – хоккеисты Финляндии, наша сборная заняла год назад 3-е место, обыграв в матче за бронзу шведов.