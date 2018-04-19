Взрыв на свадьбе: в Джалалабаде ранены 13 человек

На свадьбе в афганском Джалалабаде произошел взрыв. Минимум 13 человек ранены, среди раненых есть дети и женщины. Пострадавшие госпитализированы. Подробности инцидента пока не приводятся.

Кроме того, вечером неизвестные вооруженные лица на мотоциклах застрелили двух охранников центра регистрации избирателей в Джалалабаде, сообщает "Интерфакс". Нападавшие забрали оружие убитых охранников.