В здании МИД России ищут бомбу

Из высотного здания МИД России в центре Москвы объявлена эвакуация. Сотрудники российского внешнеполитического ведомства выходят из здания после анонимного телефонного звонка об угрозе минирования.

Количество эвакуированных из строения 1 дома 32 на Смоленской-Сенной улице пока неизвестно, сообщает РИА Новости.

К зданию подъехали несколько автомобилей полиции и МЧС. Находившихся в это время на работе сотрудников МИД попросили по соображениям безопасности покинуть здание.

Волна телефонного терроризма прокатилась по России с сентября 2017 года. Тогда из-за границы стали поступать звонки о минировании различных зданий.