Шайбы Дадонова не хватило для победы над "Тре крунур"

Матчем сборных России и Швеции начался очередной этап Евротура – Чешские хоккейные игры. Вынесенный матч проходил в Ярославле на "Арене-2000". Гости оказались твердым орешком для команды Ильи Воробьева: "Тре крунур" победили с минимальным счетом 2:1.

Турнир, основная часть которого пройдет в Чехии, является главным предваряющим стартом перед чемпионатом мира. Понятно, что соперники только набирают форму и формируют составы к предстоящему в Дании мировому первенству-2018, но некая канва рисунка игры обеих сборных уже была прописана.

Оказалось, что у россиян гораздо лучше дела обстоят с обороной, чем с нападением. Одного гола в исполнении Евгения Дадонова в начале второго периода оказалось мало, чтобы выиграть. А вот для поражения было достаточно пропустить не пять и не три гола, а всего два. У скандинавов отличились Закриссон (18-я минута) и Хандемарк (40-я).

Штабу нашей сборной во главе с заменившим Олега Знарка Воробьевым предстоит искать пути для победы в двух других матчах Чешских игр – с финнами и хозяевами состязаний.