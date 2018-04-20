"Бенефис на двоих": Ефим Шифрин и Алексей Колган приглашают на ироничный спектакль

4 мая в Московском театре мюзикла пройдет творческий вечер известных артистов театра, кино, эстрады и мюзикла Ефима Шифрина и Алексея Колгана "Бенефис на двоих". Эти артисты — не только партнеры по театру, но и друзья, сделавшие свое общение ироничным и талантливым спектаклем-диалогом.

В бенефисе прозвучат арии из мюзиклов "Принцесса цирка", "Скрипач на крыше", рок-оперы "Преступление и наказание" и любимые многими поколениями песни "Московские окна", "Вечер на рейде", "Песня о хорошем настроении" и другие, а также будут показаны эстрадные миниатюры и сцены из спектаклей. Но главное, обещают организаторы концерта, это будет веселое и искрометное общение-импровизация ярких творческих личностей.

Начало бенефиса – в 20:00, 4 мая, Московский театр мюзикла (Пушкинская площадь, дом 2), категория – "12+".