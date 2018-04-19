Чешские хоккейные игры. Хозяева турнира победили финнов

В Праге на "Типспорт-Арене" стартовал очередной этап хоккейного Евротура – Чешские игры. В матче первого тура сборная хозяев турнира принимала соперников из Финляндии. Чехи выиграли со счетом 3:1. Ранее в Ярославле прошел вынесенный матч состязаний: Россия – Швеция — 1:2.

Игра в столице Чехии началась довольно бурно и к 11-й минуте на табло светился счет 1:1. У соперников отличились Задина (8-я минута) и Суомела (11-я). Однако затем соперники словно стали больше думать об обороне, чем об атаке. Так что следующего гола пришлось ждать почти 40 минут. Сначала Яшкин вывел хозяев вперед, а затем Нестрашил поразил пустые ворота соперника, когда финны решили заменить вратаря шестым полевым игроком.