В Турции фанаты сорвали полуфинальный матч футбольного Кубка страны

Полуфинальная встреча футбольного Кубка Турции между непримиримыми соперниками из "Фенербахче" и "Бешикташа" была прервана на исходе часа игры при счете 0:0. Причиной стало поведение фанатов, которые забросали скамейки запасных команд посторонними предметами и ранили тренера гостей.

Наставник "Бешикташа" Шенол Гюнеш получил травму головы, медики уже на стадионе наложили ему несколько швов, а затем отправили в госпиталь. Поклонники "Фенера" были гораздо активнее своих оппонентов и фактически сорвали матч.

Судья встречи Мете Калкаван несколько раз останавливал игру из-за поведения болельщиков, которые бросали на поле посторонние предметы, но отправил команды в раздевалки лишь после того, как обнаружилось повреждение у Гюнеша, сообщает Fanatik.

Надо сказать, что и сама игра была крайне нервной и еще в первом тайме с поля был удален защитник "Бешикташа" Пепе. В первом полуфинальном матче между этими командами было показано три красные карточки. Та игра завершилась со счетом 2:2.