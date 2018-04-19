Информация о бомбе в здании МИД не подтвердилась

Сообщение об угрозе взрыва в здании Министерства иностранных дел России на Смоленской площади оказалось ложным. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил осведомленный источник.

Как уточняется, здание полностью проверили, информация о взрывчатке оказалась ложной.

Ранее сообщалось, что после анонимного звонка об угрозе взрыва из здания МИД РФ эвакуировали около 40 человек.

Представители Министерства иностранных дел подтвердили данные об эвакуации сотрудников.