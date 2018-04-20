Самолет-разведчик ВВС Великобритании был замечен у морских границ России

В четверг, 19 апреля, стратегический разведывательный самолет Королевских ВВС Великобритании RC-135W был замечен вблизи морских границ Калининградской области. Такая информация появилась в мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Как уточняется, британский самолет-разведчик с бортовым номером ZZ665 вылетел с авиабазы Уоддингтон в Англии и длительное время курсировал вблизи побережья Калининградской области, находясь над международными водами Балтийского моря.

19 апреля также стратегический разведывательный самолет RC-135V, принадлежащий ВВС США, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, осуществил многочасовой полет рядом с Ливаном и Сирией. Там располагаются российская база материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус и авиабаза Хмеймим, напоминает агентство "Интерфакс".