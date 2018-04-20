Еще одну махинацию британцев удалось обнаружить в деле Скрипалей. Эксперты считают, что перед отбором проб для ОЗХО в кровь Юлии Скрипаль ввели ядовитое вещество, чтобы фальсифицировать исследование.

В посольстве России в Лондоне отметили, что британские спецслужбы и здесь действовали крайне неряшливо. Причем, Юлию Скрипаль до сих пор незаконно удерживают британские власти. Все контакты с ней блокированы, передает телеканал "Россия 24". И перепроверить пробы просто невозможно.

"Каким образом в пробе крови одной из потерпевших, отобранной спустя 18 дней после контакта, мог быть обнаружен неразложившийся токсичный химикат, установленный Портон-Дауном? Притом что у другого потерпевшего, получившего более сильное отравление, подобного не наблюдалось. Данная картина не только не характерна для отравляющих веществ нервнопаралитического действия, но и может косвенно свидетельствовать о том, что с высокой долей вероятности перед отбором проб токсичный химикат, установленный Портон-Дауном, был впрыснут в кровь находящейся в искусственной коме потерпевшей, в связи с чем не успел вступить в биохимическую реакцию", — прокомментировали ситуацию представители посольства Российской Федерации в Лондоне.