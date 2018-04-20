Тренер для "Зенита": на смену Манчини прочат Михайловича

Питерский "Зенит" начал поиски нового главного тренера. Похоже, что информация о том, что Роберто Манчини покинет Санкт-Петербург ради места в национальной сборной Италии, подтверждается. На его пост в стане "сине-бело-голубых" прочат серба Синишу Михайловича.

По сообщениям итальянской прессы, "Зенит" уже начал переговоры с агентами Михайловича, последним местом работы которого был клуб итальянской Серии "А" "Торино". Сообщается, что один из представителей Михайловича готов нанести визит в Россию.

Ранее также сообщалось, что на пост в "Зените" претендует аргентинский специалист Марсело Бьелса, однако сам он не подтвердил факта переговоров с руковоителями команды из Санкт-Петербурга.