Полиция использовала слезоточивый газ против зачинщиков беспорядков в Париже

Во Франции снова проходят массовые протесты профсоюзов. И вновь не обошлось без стычек с полицией.

Работники железных дорог, студенты, медики вышли против реформ, которые собирается провести Эммануэль Макрон. Ситуацией воспользовались анархисты. Молодые люди в балаклавах начали забрасывать полицию камнями, бутылками и громить витрины. В ответ они получили слезоточивый газ, передает телеканал "Россия 24".