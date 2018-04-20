Владимир Путин поздравил Мигеля Диаса-Канеля с избранием на пост Госсовета Кубы

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Мигеля Диаса-Канеля с избранием на пост лидера Кубы. Глава российского государства подтвердил курс на стратегическое партнерство двух стран.

А еще президент РФ поблагодарил Рауля Кастро, который покинул свой пост, за многолетнее сотрудничество и назвал его настоящим другом России.

Новый лидер Кубы Мигель Диас-Канель до этого был заместителем Рауля Кастро, напоминает телеканал "Россия 24".