Мужчине, подозреваемому в подготовке теракта в Лондоне, предъявлены обвинения

Мужчине, которого задержали в Лондоне 13 апреля по подозрению в подготовке теракта, предъявлены обвинения по террористическим статьям. Такая информация появилась в заявлении, распространенном Скотленд-Ярдом.

Как уточняется, 27-летнего Ахмеда Хуссейна обвиняют в подстрекательстве к терроризму и хранении документов, содержащих информацию, которая может быть использована для совершения террористического акта. 20 апреля мужчина предстанет перед судом. До этого времени он остается под стражей, передает ТАСС.

Хуссейна вместе с 24-летней женщиной задержали на востоке Лондона 13 апреля в рамках упреждающих операций, проводимых контртеррористическим подразделением полиции столицы Великобритании. Женщину, подозреваемую в том, что знала о планах совершения терактов и не предприняла никаких действий, отпустили под залог.