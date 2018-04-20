Илья Воробьев: судьбу игры решили наши собственные ошибки

Исполняющий обязанности главного тренера хоккейной сборной России Илья Воробьев после стартового матча команды на Чешских хоккейных играх отметил, что его подопечные проиграли шведам (1:2) по делу. Наставник сказал, что хотел бы в будущем избежать ряда ошибок, которые случились.

"Собирали [данные на соперника, — прим. ред.], попытались донести информацию, — цитирует Воробьева РИА Новости. – Но пропустили курьезный гол — здорово подставил [клюшку соперник]. Ребята только собрались, ночью будем разбирать и завтра показывать, что сегодня не получилось, как надо играть в сборной".

"Надеюсь, что игра ребят из НХЛ связана с адаптацией больше. Видите, как Дадонов играл! Будем смотреть, разбирать. Некоторые ребята порадовали, по другим будем думать. Тройка Бывальцева мне понравилась", — сказал Воробьев.

"Главная проблема в том, что нельзя делать своих ошибок на этом уровне. С этого все начинается, и уже потом идет мастерство и так далее. Своих ошибок делать нельзя. С Трямкиным говорил перед Норвегией, что нельзя делать, будем дальше его предупреждать, смотреть и думать", — добавил Воробьев.