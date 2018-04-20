Павел Дуров вновь порадовал пользователей, раздевшись в Instagram

В Сети снова обсуждают Павла Дурова. Тот вновь решил похвастаться своей физической формой перед подписчиками — выложил в Instagram фотографию с обнаженным торсом.

Судя по песчаным дюнам на фоне, Дуров отдыхает где-то в Объединенных Арабских Эмиратах. Под снимком он пишет, что вдохновлялся своим любимым фильмом "300 спартанцев", передает телеканал "Россия 24".