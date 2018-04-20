Во Флориде злоумышленник застрелил двух полицейских

В городе Трентон (штат Флорида, США) два полицейских были застрелены в четверг, 19 апреля. Информация о ЧП появилась на странице управления шерифа округа Холмс в Facebook.

Как уточняется, речь идет о двух помощниках шерифа округа Гилкрист. По данным местных властей, злоумышленник спланировал нападение на сотрудников правоохранительных органов заранее.

Огонь по блюстителям закона открыли в тот момент, когда они находились в помещении ресторана. Неизвестный мужчина стрелял по ним с улицы через окно, передает ТАСС. Полицейские от полученных огнестрельных ранений скончались на месте, злоумышленника также нашли мертвым. Пока его личность не разглашается. Также не уточняется, какими мотивами он руководствовался.