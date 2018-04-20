В Техасе горит нефтеперерабатывающий завод

Вечером 19 апреля на нефтеперерабатывающем заводе компании Valero в городе Техас-Сити (штат Техас, США) произошло возгорание. В результате ЧП никто не пострадал. Такие данные сообщил телеканал Fox-46, ссылаясь на представителя компании.

Как уточняется, пожар произошел около 17:00 по местному времени (1:00 пятницы по времени Москвы). Сейчас на месте происшествия работают группы быстрого реагирования, передает ТАСС.

Местным жителям предложили занять ближайшее укрытие, но позднее эта рекомендация была отменена. Пока ничего не сообщается о причине возгорания.