Опознан последний погибший при крушении Ми-8 в Хабаровске

Представитель КГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" рассказал СМИ, что специалисты с помощью генетических тестов опознали Дмитрия Макарова – шестого летчика, который погиб при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске.

"Сегодня мы выдадим тело. Сегодня в ритуальном зале пройдет прощание с погибшим пилотом", — сообщил представитель бюро.

Как уточняется, после этого гроб будет отправлен в Самару – там и пройдут похороны.

Ми-8, принадлежавший авиакомпании "Восток", разбился в Хабаровске 11 апреля. Все шесть человек, находившиеся на борту, погибли.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает агентство "Интерфакс". Следователи рассматривают три основных версии крушения: погодные условия, техническая неисправность вертолета или ошибка пилотирования.