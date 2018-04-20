Еврокомиссар: продление программы внешней помощи для Греции невозможно

Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси считает невозможным продление программы внешней помощи для Греции. Об этом он сообщил СМИ в кулуарах весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Еврокомиссар подчеркнул, что для него не существует другого сценария, кроме своевременного и успешного прекращения греческой программы помощи.

По мнению Московиси, окончание действия программы помощи будет означать, что кризис в Греции закончился. "Греки будут рады узнать, что страна вышла из кризиса и способна на экономический рост и создание рабочих мест", — добавил Московиси.

Греция находится под программой внешней помощи с 2010 года, напоминает ТАСС. За это время страны еврозоны приняли три различные трехлетние программы макрофинансовой помощи Греции в обмен на жесткие меры, связанные с бюджетной дисциплиной. Первые две программы были доведены до завершения. Третья программа должна закончиться в августе 2018 года, после чего Греции предстоит вернуться на рынки заемного капитала.

В период с 2010 года Греция не менее трех раз оказывалась на грани дефолта, и лишь вливания кредиторов удерживали страну от него.